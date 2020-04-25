"Медленно, зараза". Меценат Алексеев рассказал, как движется проект Нагорного парка во Владивостоке

25 Апр 2020 2020-04-25T06:00:50+03:00

На сегодняшний день к строительству приступить так и не удалось

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Приморский бизнесмен из списка Форбс, сооснователь и руководитель DNS Дмитрий Алексеев вчера вечером, 24 апреля, провел прямой эфир в соцсетях. Откровенный разговор был обо всем: о политике, об экономике, о нынешней ситуации в мире с коронавирусом. Не таясь, рассказал даже о том, на что тратит свои деньги. В ходе диалога пользователи не могли не обсудить с Дмитрием и его благотворительное детище - проект Нагорного парка.

СПРАВОЧНО:

С 2017 года гендиректор DNS совместно с другими экспертами разрабатывал концепцию благоустройства Нагорного парка. По сей день к строительству приступить им не удалось - слишком много административных вопросов приходится решать.

О том, как продвигается реализация проекта Дмитрий рассказал в своем прямом эфире.

- Проект двигается, но медленно, конечно, зараза. В том числе и всякие коронавирусы мешают. Но тем не мене я сильно настроен на то, чтобы в этом году мы уже что-то сделали и смогли показать. Я пока не могу это презентовать, потому что там есть еще какая-то неопределенность. Но поверьте, все движется, и в скором времени я уже смогу рассказать, как все будет хорошо.

Отметим, что в 2020 году «Форбс» включил Дмитрия Алексеева в топ-200 богатейших бизнесменов России, разместив его на 179 строчке. Состояние 45-летнего главы DNS оценили в 500 миллионов долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU