55-летняя женщина сбывала героин во Владивостоке
Во Владивостоке 55-летней женщина предъявили обвинение по статье уголовного кодекса. В октябре прошлого года фигурантка попыталась сбыть героин, сообщают в пресс-службе прокуратуры. Клиентом выступило подставное лицо: человек действовал рамках оперативно-розыскного мероприятия.
Как рассказывают в надзорном ведомстве, сначала женщина в крупном объеме закупила наркотик. Часть расфасовала у себя дома по пакетам, а другую часть попыталась сбыть потенциальному покупателю. В общем, поймали с поличным, героин изъяли.
Женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). В настоящее время дело направили в Первомайский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU