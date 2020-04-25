55-летняя женщина сбывала героин во Владивостоке

25 Апр 2020 2020-04-25T04:58:04+03:00

Правоохранители поймали даму с поличным. Ее обвиняют сразу по двум статьям

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Во Владивостоке 55-летней женщина предъявили обвинение по статье уголовного кодекса. В октябре прошлого года фигурантка попыталась сбыть героин, сообщают в пресс-службе прокуратуры. Клиентом выступило подставное лицо: человек действовал рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Как рассказывают в надзорном ведомстве, сначала женщина в крупном объеме закупила наркотик. Часть расфасовала у себя дома по пакетам, а другую часть попыталась сбыть потенциальному покупателю. В общем, поймали с поличным, героин изъяли.

Женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). В настоящее время дело направили в Первомайский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU