2020-04-25T04:46:14+03:00
Общество

Во Владивостоке на маршруты станут выпускать больше автобусов

За последние дни в городе увеличился пассажиропоток
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке на маршруты станут выпускать больше автобусов. Фото: мэрия ВладивостокаВо Владивостоке на маршруты станут выпускать больше автобусов. Фото: мэрия Владивостока
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Когда только во Владивостоке ввели всеобщий режим самоизоляции, пассажиропоток в городе сразу же упал на 50%. Чтобы попусту не гонять автобусы, специалисты тогда решили сократить количество машин на маршрутах. Вчера вот на работу вышло 387 единиц техники - такое количество до карантина запускали только в выходные дни.

Однако эксперты в управлении транспорта и автоматизированного диспетчерского центра регулярно мониторят пассажиропоток. И недавно отметили, что количество пассажиров выросло.

В последние дни мы видим, что утром и вечером на некоторых маршрутах пассажиров стало несколько больше. Чтобы не создавать неудобств горожанам, мы увеличим число автобусов, - говорит начальник управления транспорта Александр Иванов.

Так, с понедельника на линии выйдут 400-450 единиц, но количество, конечно же, со временем будет постоянно корректироваться.

При этом каждое транспортное средство, работающее на линию, должно проходить ежедневную процедуру дезинфекции, а также несколько санитарных обработок в течение дня. Это же требование касается и такси.

По вопросам работы общественного транспорта во Владивостоке можно обращаться в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» по телефону 260-52-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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