2020-04-25T10:05:50+03:00
Общество

Послабление режима? На Русском острове не замечен наряд полиции

Приморцы рванули отдыхать на природу
Ангелина КРОВИНА
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На Русском острове не замечен наряд полицииНа Русском острове не замечен наряд полицииФото: Сергей БАЛАНОВ
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На Русском острове субботним днем, 25 апреля, не было замечено наряда полиции. Правоохранители не дежурили ни перед мостом, ни после. А ведь по логике вещей в выходной день граждане явно больше склонны нарушать режим самоизоляции. Вот и сегодня немного отдыхающих на набережной ДВФУ, да около мысов, собралось.

Быть может, на ситуацию уже успели повлиять слова губернатора? На днях Олег Кожемяко рассказал своим подписчикам в инстаграме о том, что региональные власти хотят сделать послабление режима в Приморье - разрешить семьям выезжать на природу.

Напомним, с 17 апреля приморцам запрещено посещать острова Русский, Попова и Рейнеке. Попасть на перечисленные территории или выехать оттуда могут только граждане, следующие к месту проживания, работы или лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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