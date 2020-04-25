Смотрите первый онлайн-концерт ЛЮSEA Band в прямом эфире

25 Апр 2020 2020-04-26T06:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый онлайн-концерт ЛЮSEA Band проходит прямо сейчас в прямом эфире на YouTube. Как перед выступлением сказала сама певица, это не просто "подрынькать на диване под чаёк", это - полноценное шоу с профессиональным звуком, светом, качественным видео.

Девушка попросила зарядить ее своими аплодисментами по ту сторону камер. Ведь такой опыт - работать в пустом зале, не видеть зрителей - для нее непривычен.

Ссылка на трансляцию.

Напомним, вчера, 24 апреля, радио "Комсомольская правда" при поддержке ЖК "ФРЕГАТ-2" порадовало всех приморцев онлайн-марафоном "Музыка против коронавируса". ЛЮSEA Band были среди приглашенных почетных музыкантов.

ИСТОЧНИК KP.RU