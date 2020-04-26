Тепло, возможны осадки: погода в Приморье на 26 апреля

26 Апр 2020 2020-04-26T03:25:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Погодные условия в Приморском крае наконец-то начали соответствовать весенней поре. В первую очередь это стало заметно по увеличившемуся температурному фону. Сегодня, 26 апреля, воздух прогреется до +15 градусов.

Как отмечают синоптики, на данный момент погоду в регионе определяет тыловая часть циклона - переменная облачность, местами возможны небольшие осадки.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха составит +12...+14 градусов.

В Находке также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Столбик термометра поднимется до +13...+15 градусов.

В столице Дальнего Востока переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температурный фон будет колебаться от +10 до +12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU