Пьяный водитель во Владивостоке протаранил несколько припаркованных авто
Во Владивостоке водитель Toyota Progres не справился с управлением и протаранил несколько припаркованных автомобилей. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает инстаграм-паблик ak_vdk.
Авария произошла в районе улицы Добровольского. Водитель Toyota Progres не справился с управлением и столкнулся с тремя автомобилями - Toyota RAV4, Toyota Probox и Toyota Vitz, которые были припаркованы у обочины. Выяснилось, что рулевой находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас его ожидают разбирательства с сотрудниками ГИБДД, а также владельцами пострадавших транспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU