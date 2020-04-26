Пьяный водитель во Владивостоке протаранил несколько припаркованных авто

26 Апр 2020 2020-04-26T05:25:17+03:00

В результате ДТП ущерб был нанесен трем транспортным средствам, не считая автомобиля виновника аварии

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Во Владивостоке водитель Toyota Progres не справился с управлением и протаранил несколько припаркованных автомобилей. Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает инстаграм-паблик ak_vdk.

Авария произошла в районе улицы Добровольского. Водитель Toyota Progres не справился с управлением и столкнулся с тремя автомобилями - Toyota RAV4, Toyota Probox и Toyota Vitz, которые были припаркованы у обочины. Выяснилось, что рулевой находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас его ожидают разбирательства с сотрудниками ГИБДД, а также владельцами пострадавших транспортных средств.

ak_vdk Пьяный водитель Toyota Progres протаранил несколько припаркованных автомобилей

ИСТОЧНИК KP.RU