Основатель приморского холдинга Зеленые листья умер от инфаркта

26 Апр 2020 2020-04-26T06:11:19+03:00

О смерти бизнесмена Виктора Марченко сообщила его экс-супруга

Изменить размер текста: A A

Известный приморский бизнесмен Виктор Марченко скончался от инфаркта. Он являлся основателем холдинг «Зеленые листья». О смерти предпринимателя сообщила его бывшая жена, пишет KONKURENT.

30 лет назад Виктор Марченко смог основать крупный холдинг «Зеленые листья» и довольно долго считался успешным бизнесменом. Однако в 2019 году предприниматель обанкротился из-за кризиса.

О смерти бизнесмена стало известно от его бывшей жены. По предварительной версии, причиной стал инфаркт.

ИСТОЧНИК KP.RU