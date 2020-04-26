Основатель приморского холдинга Зеленые листья умер от инфаркта
О смерти бизнесмена Виктора Марченко сообщила его экс-супруга
Виктор Марченко скончался от инфаркта. Фото: ИА PrimaMedia
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Известный приморский бизнесмен Виктор Марченко скончался от инфаркта. Он являлся основателем холдинг «Зеленые листья». О смерти предпринимателя сообщила его бывшая жена, пишет KONKURENT.
30 лет назад Виктор Марченко смог основать крупный холдинг «Зеленые листья» и довольно долго считался успешным бизнесменом. Однако в 2019 году предприниматель обанкротился из-за кризиса.
О смерти бизнесмена стало известно от его бывшей жены. По предварительной версии, причиной стал инфаркт.
ИСТОЧНИК KP.RU