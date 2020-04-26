Более 200 россиян, застрявших на Бали и в Корее, вернулись в субботу во Владивосток

26 Апр 2020 2020-04-26T06:43:33+03:00

Больше половины из них отправили в специальные обсерваторы, остальных – на домашний карантин

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В субботу, 25 апреля, аэропорт Владивостока принял два зарубежных рейса с россиянами, застрявшими вдали от дома из-за пандемии и закрытия границ. Ближайшие две недели все вернувшиеся на родину россияне должны жить в режиме самоизоляции. Приморцы смогут пройти ее дома, гостей из других регионов пригласят в оборудованные всем необходимым учреждения – обсерваторы.

Ночью приземлился самолет, прилетевший по маршруту Бали – Манилы – Владивосток. На борту находились 107 пассажиров, включая 13 транзитных – в Якутию. Но большая часть – жители Приморья. 36 человек отправили в обсерватор во Владивостоке, остальные отправились на изоляцию в домашних условиях.

Вечером самолет из Сеула привез 103 пассажира, 72 из которых поместят в обсерватор.

Списки туристов для эвакуации формируются только на основании регистрации на портале Госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU