Поджогом автомобиля пенсионерки заинтересовалась прокуратура Приморского края

26 Апр 2020 2020-04-26T06:47:52+03:00

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Прокуратура Приморского края заинтересовалась поджогом автомобиля 95-летней пенсионерки. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся все необходимые следственные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

В ряде инстаграм-пабликов появилась информация о том, что возле общежития по ул. Анисимова, д. 88 в с. Вольно-Надеждинское произошёл поджог автомашины. Владелицей транспортного средства оказалась 95-летняя пенсионерка.

«Вчера в с. Вольно-Надеждинское Приморского края произошёл настоящий акт терроризма и покушение на убийство жителей целого многоквартирного дома! Сожгли машину Ветерана Войны 95 лет, купленную для её нужд, для поездок в госпиталь, больницу, за продуктами. Чтобы люди не смогли выйти из задымлённого дома, подъезд подперли огромной балкой», - пишет паблик @dps_vl125.

Позже в инстаграме на странице @vdk_news также появилось обращение самой пострадавшей, которая просит помощи в поимке злоумышленников.

Как отметили в прокуратуре, ведомством был изучен видеоролик с пенсионеркой. По факту поджога уже возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU