«Число медсестер больше, чем в Европе»: глава Минздрава Приморья о ситуации в Дальнегорске

26 Апр 2020 2020-04-26T08:12:47+03:00

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Количество среднего медицинского персонала в Дальнегорской ЦРБ выше, чем в странах Европы. Об этом сообщила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко. Она отметила, что медицинское учреждение ждет оптимизация, однако пройдет она уже после вспышки коронавирусной инфекции в регионе, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Не так дано в социальных сетях Приморского края прошла волна негатива от жителей Дальнегорска. Люди начали бить тревогу, что новый главный врач местной больницы решил сократить медиков и закрыть поликлиники в микрорайонах Горбуша и Горелово.

Как рассказала глава Минздрава Приморья, в городе действительно идет речь об оптимизации.

«В настоящий момент в Дальнегорской больнице сложилась определенная казуистика – врачей очень мало, есть дефицит кадров, а среднего медицинского персонала больше, чем в странах Европы», - отметила Анастасия Худченко.

Она также добавила, что в стационаре Дальнегорска есть определенный избыток сестринского персонала, который путем различных оптимизационных решений главному врачу необходимо перераспределить в другие структурные подразделения.

«Фактически речи о сокращении физических лиц нет. Они сокращают вакантные ставки, которые годами не сокращались. Опять же, это ничего не означает для персонала. Если они выполняют определенный объем работы, они все равно будут получать за него оплату труда», - добивала Анастасия Худченко.

Предполагается, что оптимизация будет продолжена уже после того, ка регион справится с коронавирусной инфекцией. Сестринский персонал постепенно будут выводить из стационара либо в поликлиники, либо на ФАПы с возможностью переучиться.

Не обошла стороной глава регионального Минздрава и тему закрытия поликлиник в Горелом и Горбуше. Здесь, по ее словам, сложилась такая ситуация, то больнице сложно содержать имеющиеся площади, а медицинского персонала нет. Однако решаться этот вопрос будет не закрытием поликлиник. Один из вариантов - строительство типовых модульных амбулаторий, которые будут содержать необходимые площади, чтобы обслуживать население.

«Мы обязаны обеспечить доступность медицинской помощи для жителей микрорайона. Поэтому губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Дальнегорск дал министерству здравоохранения и руководству ЦГБ Дальнегорска поручение просчитать избыточные коммунальные затраты, дать больнице время на компенсацию содержания этих дополнительных площадей. А за это время проработать решение либо о строительстве типовых модульных амбулаторий, которые будут необходимой площади, чтобы обслуживать население, либо каким-то иным образом решить вопрос избыточности площадей», - пояснила Анастасия Худченко.

Она также подчеркнула, что до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение, медики будут оказывать помощь населению на прежних местах.

ИСТОЧНИК KP.RU