2020-04-26T09:03:19+03:00
Происшествия

Четверо юных жителей Владивостока пойдут под суд за серию угонов

Несовершеннолетние заимствовали припаркованные авто, чтобы покататься
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Несовершеннолетних угонщиков ожидает судНесовершеннолетних угонщиков ожидает судФото: pixabay.com
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Во Владивостоке четверых несовершеннолетних ожидает суд. Молодые люди совершили серию угонов. Транспортные средства им нужны были только для развлечения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Осенью прошлого года во Владивостоке прошла серия угонов. Транспортные средства пропадали от домов улиц Добровольского, Никифорова, Коммунаров, 40 лет ВЛКСМ и 50 лет ВЛКСМ. Как выяснилось позже, злоумышленниками оказались четверо несовершеннолетних. Они угоняли припаркованные на придомовых территориях авто, чтобы просто покататься.

По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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