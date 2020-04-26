Потепление ожидается на следующей неделе в Приморье

26 Апр 2020 2020-04-26T09:42:13+03:00

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Следующая неделя порадует жителей Приморья потеплением. По заверениям синоптиков, в регионе начнет расти атмосферное давление, из-за чего установится малооблачная и без осадков погода. Температурный фон также вырастет на несколько градусов, сообщает Примпогода.

Так, в понедельник, 27 апреля, на территории Приморья еще местами могут пройти небольшие осадки, то со вторника установится малооблачная погода. Температура воздуха вырастет на несколько градусов. Если в понедельник максимальная температура ожидается +10…+17 градусов, то в дальнейшем столбик термометра будет подниматься выше.

Однако в ночные часы под влиянием поля повышенного давления воздух будет выхолаживаться в континентальных районах. Где-то даже до отрицательных значений.

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. В понедельник температура воздуха составит +9…+12 градусов, во вторник вырастет примерно на 2-3 градуса. В середине же недели температурный фон вернутся к значениям понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU