2020-04-26T09:42:13+03:00
Общество

Потепление ожидается на следующей неделе в Приморье

По прогнозам синоптиков, в регионе установится малооблачная погода
Поделиться:
Температура воздуха станет выше на несколько градусовТемпература воздуха станет выше на несколько градусовФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Следующая неделя порадует жителей Приморья потеплением. По заверениям синоптиков, в регионе начнет расти атмосферное давление, из-за чего установится малооблачная и без осадков погода. Температурный фон также вырастет на несколько градусов, сообщает Примпогода.

Так, в понедельник, 27 апреля, на территории Приморья еще местами могут пройти небольшие осадки, то со вторника установится малооблачная погода. Температура воздуха вырастет на несколько градусов. Если в понедельник максимальная температура ожидается +10…+17 градусов, то в дальнейшем столбик термометра будет подниматься выше.

Однако в ночные часы под влиянием поля повышенного давления воздух будет выхолаживаться в континентальных районах. Где-то даже до отрицательных значений.

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается. В понедельник температура воздуха составит +9…+12 градусов, во вторник вырастет примерно на 2-3 градуса. В середине же недели температурный фон вернутся к значениям понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медики Приморья получили от «Доброфлота» средства индивидуальной защиты
Потепление ожидается на следующей неделе в Приморье
Четверо юных жителей Владивостока пойдут под суд за серию угонов
«Медсестер больше, чем в Европе»: глава Минздрава Приморья о ситуации в Дальнегорске
Поджогом автомобиля пенсионерки заинтересовалась прокуратура Приморского края
Более 200 россиян, застрявших на Бали и в Корее, вернулись в субботу во Владивосток
Основатель приморского холдинга Зеленые листья умер от инфаркта
Пьяный водитель во Владивостоке протаранил несколько припаркованных авто
Умер основатель театра «Перекресток» и фестиваля «Дальфест» Сергей Рыбалка
Из-за коронавируса в Тысячекоечной больнице во Владивостоке закроют еще семь отделений
Тепло, возможны осадки: погода в Приморье на 26 апреля