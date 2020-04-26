2020-04-26T11:11:52+03:00
Общество

Медикам Приморья передали водонепроницаемые костюмы химзащиты для борьбы с COVID

Посылки были направлены сотрудникам скорой медицинской помощи Находки и Владивостока
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Главным приобретением стали специальные носилки для перевозки инфекционных больных. Фото: пресс-служба правительства Приморского краяГлавным приобретением стали специальные носилки для перевозки инфекционных больных. Фото: пресс-служба правительства Приморского края
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Российский производитель рыбных консервов «Доброфлот» откликнулся на сложившуюся в Приморье сложную эпидемиологическую ситуацию и передал сотрудникам скорой медицинской помощи средства индивидуальной защиты. Туда вошли респираторы, перчатки, шапочки, костюмы химической защиты и многое другое. Посылки получили медики из Находки и Владивостока, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Всего работникам Минздрава передали 480 защитных медицинских очков, 3 600 респираторов Н95, 2000 латексных медицинских перчаток, 69 масок противоаэрозольных в комплекте с основными и запасными фильтрами, 849 костюмов химической защиты водонепроницаемых, 1800 медицинских шапочек, 680 бахил высоких медицинских, 490 защитных лицевых экранов, 10 000 одноразовых медицинских масок и 4 ранцевых распылителя.

Туда также вошли бесконтактные термометры, облучатели-рециркуляторы бактерицидные, кожные антисептики и многое другое. Однако самым ценным стали носилки для перевозки инфекционных больных - герметичный изолирующий транспортировочный бокс. В него будут помещать пациента, чтобы предотвратить заражение. Более того, устройство имеет прорези для рук с рукавами. С их помощью медики смогут перевернуть, находящегося внутри человека, и даже поставить ему капельницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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