К вечеру возможен дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье

27 Апр 2020 2020-04-27T00:21:41+03:00

Погода в крае испортится во второй половине дня Фото: Милана СОКОЛ

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В понедельник в Приморье местами ожидаются небольшие осадки. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», дождь в разных районах края возможен вечером. На погоду в регионе влияет поле пониженного атмосферного давления. Днем воздух прогреется +8...+13°C.

Во Владивостоке дождь ожидается вечером. В городе днем будет дуть западный, юго-западный умеренный, до сильного ветер. 27 апреля столбики поднимутся до +9...+11°C.

В Уссурийске переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. При западном, юго-западном умеренном ветре, воздух прогреется до +12...+14°C..

Небольшой дождь прогнозируют синоптики в начале новой недели и в Находке. Осадки также ожидаются во второй половине дня. В городе будет западный, юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха днем +11...+13°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU