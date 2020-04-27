2020-04-27T02:44:52+03:00
Общество

«На него зарится бывшая жена»: необычное объявление в сети заинтриговало приморцев

Местные жительницы соревнуются в остроумии, чтобы получить бесплатно авто
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Toyota может достаться самой остроумной. Фото: nn_vladivostok.Toyota может достаться самой остроумной. Фото: nn_vladivostok.
Изменить размер текста:

В популярном интернет-сообществе Владивостока появилось необычное объявление, которое стало настоящей причиной жарких споров и состязания в остроумии. Продуманный пиар для накрутки рейтинга странички или аукцион невиданной щедрости – покажет время. Но обещанная за лучшей комментарий машина, явно заинтересовала многих.

– Короче, в гараже стоит Prius 1999 года. У меня другая машина, «Приус», вроде как не нужен. Плюс, на него зарится бывшая жена, хоть он и мой. Короче, я отдам его даме из Владивостока, которая в комментариях сделает предложение, от которого я не смогу отказаться. Если ничто не впечатлит, то никому ничего не отдам, а выставлю на продажу. Итак, жду предложения. P.S. Выкладываю анонимно, чтобы не разрывали директ, ибо это нечестно по отношению к другим соискательницам. Поехали!, – сказано в объявлении.

Большинство пользователей восприняли пост с юмором.

– У меня есть надувная лодка, пока муж в больнице можем махнуться. Пара удочек, сетка, снасти в придачу. P.S. Походу муж теперь бывший, – шутят в ответ дамы.

Местные жители с остроумием подошли к ответам.

– Заберу тебя с твоим «Приусом», на своем «Лексусе», чтобы ты вспахал мне огород на моей даче (которую я еще не купила), – предлагает еще одна девушка.

Нашлись и те, кто пожурил автора объявления за неуважение к бывшей жене.

– Назло врагам корову продам, чтоб дети молока не пили. Вот прям этот случай. P.S. Это только мое мнение, а не участие в этой ничтожной «викторине», – пишет возмущенная жительница Приморья.

Мужчины в основном отметили не самые выигрышные характеристики подержанного авто, предлагая автору продать машину недорого, а деньги вместе потратить на гулянку.

Из серьезных предложений – последовал совет отдать машину малоимущим, многодетной семье или пенсионерке из села Вольно-Надеждинское, машину которой недавно сожгли хулиганы. 95-летняя бабушка невольно прославилась на все Приморье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Темпы строительства квартир в Приморье снижаются
Во Владивостоке полиция устроила «облаву» на гуляющих
«На него зарится бывшая жена»: необычное объявление в сети заинтриговало приморцев
К вечеру возможен дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье
Гримасы самоизоляции: владивостокцы сходили на митинг, сидя на диванах
Еще один пациент умер в Приморье от СОVID-19
«Умерла за банку консервов»: директор школы в Приморье скончалась после скандала с родителями - соцсети
СОVID-19 обнаружили у еще 24 приморцев
Медикам Приморья передали водонепроницаемые костюмы химзащиты для борьбы с COVID
Потепление ожидается на следующей неделе в Приморье
Четверо юных жителей Владивостока пойдут под суд за серию угонов
«Медсестер больше, чем в Европе»: глава Минздрава Приморья о ситуации в Дальнегорске
Поджогом автомобиля пенсионерки заинтересовалась прокуратура Приморского края
Более 200 россиян, застрявших на Бали и в Корее, вернулись в субботу во Владивосток
Основатель приморского холдинга Зеленые листья умер от инфаркта
Пьяный водитель во Владивостоке протаранил несколько припаркованных авто
Умер основатель театра «Перекресток» и фестиваля «Дальфест» Сергей Рыбалка
Из-за коронавируса в Тысячекоечной больнице во Владивостоке закроют еще семь отделений
Тепло, возможны осадки: погода в Приморье на 26 апреля