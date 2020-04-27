«На него зарится бывшая жена»: необычное объявление в сети заинтриговало приморцев

27 Апр 2020 2020-04-27T02:44:52+03:00

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В популярном интернет-сообществе Владивостока появилось необычное объявление, которое стало настоящей причиной жарких споров и состязания в остроумии. Продуманный пиар для накрутки рейтинга странички или аукцион невиданной щедрости – покажет время. Но обещанная за лучшей комментарий машина, явно заинтересовала многих.

– Короче, в гараже стоит Prius 1999 года. У меня другая машина, «Приус», вроде как не нужен. Плюс, на него зарится бывшая жена, хоть он и мой. Короче, я отдам его даме из Владивостока, которая в комментариях сделает предложение, от которого я не смогу отказаться. Если ничто не впечатлит, то никому ничего не отдам, а выставлю на продажу. Итак, жду предложения. P.S. Выкладываю анонимно, чтобы не разрывали директ, ибо это нечестно по отношению к другим соискательницам. Поехали!, – сказано в объявлении.

Большинство пользователей восприняли пост с юмором.

– У меня есть надувная лодка, пока муж в больнице можем махнуться. Пара удочек, сетка, снасти в придачу. P.S. Походу муж теперь бывший, – шутят в ответ дамы.

Местные жители с остроумием подошли к ответам.

– Заберу тебя с твоим «Приусом», на своем «Лексусе», чтобы ты вспахал мне огород на моей даче (которую я еще не купила), – предлагает еще одна девушка.

Нашлись и те, кто пожурил автора объявления за неуважение к бывшей жене.

– Назло врагам корову продам, чтоб дети молока не пили. Вот прям этот случай. P.S. Это только мое мнение, а не участие в этой ничтожной «викторине», – пишет возмущенная жительница Приморья.

Мужчины в основном отметили не самые выигрышные характеристики подержанного авто, предлагая автору продать машину недорого, а деньги вместе потратить на гулянку.

Из серьезных предложений – последовал совет отдать машину малоимущим, многодетной семье или пенсионерке из села Вольно-Надеждинское, машину которой недавно сожгли хулиганы. 95-летняя бабушка невольно прославилась на все Приморье.

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ИСТОЧНИК KP.RU