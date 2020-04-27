Темпы строительства квартир в Приморье снижаются

27 Апр 2020 2020-04-27T02:52:29+03:00

В Приморье в 2020 году сдано в эксплуатацию 1336 квартир Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Приморскстат сообщил, что с января по март текущего года в крае за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 1336 квартир общей площадью 118,3 тысячи квадратных метров. По сравнению с I кварталом прошлого 2019 года общий ввод жилья снизился на 5%.

Причем индивидуальные застройщики в этом году наоборот, увеличили свою активность: они построили 75,3 тысячи квадратных метров, что составило 64% от общего ввода жилья. Ввод жилья населением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20%. Общий спад произошел из-за сокращения работ строительными организациями на 29%.

Из общей площади введенных домов на Владивосток приходится 28%, Уссурийск — 16%, Артем — 15%, Находку и Надеждинский район — по 8%, Большой Камень — 7%.

В краевом центре построено 33,2 тысячи квадратных метров — снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 29%.

В сообщении статистического ведомства говорится, что средняя площадь одной квартиры, введенной в I квартале 2020 года, составила по краю 89 кв. метров. Средняя площадь квартир, которые строят организации — 49 "квадратов". Население строит себе квартиры значительно просторнее — в среднем по 163 квадратных метра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU