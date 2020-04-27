Приморский таксист был избит и лишился машины

27 Апр 2020 2020-04-27T03:28:07+03:00

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Приморские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, совершенном с применением оружия. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский»: на место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что таксист, вез троих подвыпивших мужчин. Двое из них в поселке Рудный на автобусной остановке «Ключевая» угрожая ножом, избили водителя и отобрали автомобиль Toyota Corolla.

Шофера доставили в медучреждение, а наружным нарядам полиции были даны ориентировки на розыск украденной машины. Задержали угонщиков сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции. Ими оказались двое братьев: 36 и 39 лет. Один из братьев уже имеет судимости. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса — разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Теперь у братьев — разбойников есть вероятность попасть за колючую проволоку на срок до десяти лет. Собственно, они уже находятся за решеткой — на время следствия избрана мера пресечения «заключение под стражу». Проверяется причастность мужчин к ранее совершенным преступлениям, сообщает пресс-служба МО МВД России «Кавалеровский».

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ИСТОЧНИК KP.RU