2020-04-27T03:28:07+03:00
Общество

Приморский таксист был избит и лишился машины

Два брата-разбойника, вооруженные ножом, задержаны полицией
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Разбойное нападение на таксиста произошло в поселке Рудный в ПриморьеРазбойное нападение на таксиста произошло в поселке Рудный в ПриморьеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Приморские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, совершенном с применением оружия. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский»: на место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что таксист, вез троих подвыпивших мужчин. Двое из них в поселке Рудный на автобусной остановке «Ключевая» угрожая ножом, избили водителя и отобрали автомобиль Toyota Corolla.

Шофера доставили в медучреждение, а наружным нарядам полиции были даны ориентировки на розыск украденной машины. Задержали угонщиков сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции. Ими оказались двое братьев: 36 и 39 лет. Один из братьев уже имеет судимости. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса — разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Теперь у братьев — разбойников есть вероятность попасть за колючую проволоку на срок до десяти лет. Собственно, они уже находятся за решеткой — на время следствия избрана мера пресечения «заключение под стражу». Проверяется причастность мужчин к ранее совершенным преступлениям, сообщает пресс-служба МО МВД России «Кавалеровский».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
50 гектаров леса отбили у пламени пожарные Приморья
В Приморском селе Рощино сожитель зарезал 33-летнюю женщину
Алексей Литвинов, бывший первый заместитель экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, стал вице-мэром Артема
Приморский таксист был избит и лишился машины
Темпы строительства квартир в Приморье снижаются
Во Владивостоке полиция устроила «облаву» на гуляющих
«На него зарится бывшая жена»: необычное объявление в сети заинтриговало приморцев
К вечеру возможен дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье
Гримасы самоизоляции: владивостокцы сходили на митинг, сидя на диванах
Еще один пациент умер в Приморье от СОVID-19
«Умерла за банку консервов»: директор школы в Приморье скончалась после скандала с родителями - соцсети
СОVID-19 обнаружили у еще 24 приморцев
Медикам Приморья передали водонепроницаемые костюмы химзащиты для борьбы с COVID
Потепление ожидается на следующей неделе в Приморье
Четверо юных жителей Владивостока пойдут под суд за серию угонов
«Медсестер больше, чем в Европе»: глава Минздрава Приморья о ситуации в Дальнегорске
Поджогом автомобиля пенсионерки заинтересовалась прокуратура Приморского края
Более 200 россиян, застрявших на Бали и в Корее, вернулись в субботу во Владивосток
Основатель приморского холдинга Зеленые листья умер от инфаркта
Пьяный водитель во Владивостоке протаранил несколько припаркованных авто
Умер основатель театра «Перекресток» и фестиваля «Дальфест» Сергей Рыбалка
Из-за коронавируса в Тысячекоечной больнице во Владивостоке закроют еще семь отделений
Тепло, возможны осадки: погода в Приморье на 26 апреля