Алексей Литвинов, бывший первый заместитель экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, стал вице-мэром Артема

27 Апр 2020 2020-04-27T05:32:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Алексей Литвинов получил должность вице-мэра города Артема. Чиновник, занявший кресло в администрации Вячеслава Квона, известен жителям края, как бывший первый заместитель экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Литвинов, юрист по образованию, долгое время курировал в краевом центре вопросы выборов, взаимодействие с масс-медиа, земельные темы. В конце октября 2017 года, когда мэр уже значительное время находился под арестом, Литвинов получил статус исполняющего обязанности главы Владивостока. А в декабре того же года официально претендовал на пост мэра столицы Приморья. Его соперниками были Виталий Веркеенко и Александр Юртаев. Тогда победил Веркеенко, который в октябре 2018-го освободил Литвинова от должности своего заместителя.

Алексей Александрович Литвинов родился в Абакане в 1980 году. Еще будучи студентом юридического факультета (Иркутск) начал заниматься выборной деятельностью — юридическим сопровождением для кандидатов на различные должности по всей стране. Во Владивосток приехал в 2001 году. С 2008 года работал членом избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса. Участвовал в избирательных компаниях по выборам мэров Владивостока Владимира Николаева и Игоря Пушкарева.

В число первых вице-мэров Артема также попала и Виктория Александровна Воркова. Она родилась в 1982 году. Прошла карьерный путь от бухгалтера спасского филиала ОАО «Приморнефтепродукт» до первого заместителя администрации Спасского городского округа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU