2020-04-27T05:32:33+03:00
Общество

Алексей Литвинов, бывший первый заместитель экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, стал вице-мэром Артема

В свое время чиновнику даже довелось руководить столицей Приморья в статусе исполняющего обязанности главы городской администрации
Константин МИХАЙЛОВ
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Алексей Литвинов в 2016 году. Фото: администрация ВладивостокаАлексей Литвинов в 2016 году. Фото: администрация Владивостока
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Алексей Литвинов получил должность вице-мэра города Артема. Чиновник, занявший кресло в администрации Вячеслава Квона, известен жителям края, как бывший первый заместитель экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Литвинов, юрист по образованию, долгое время курировал в краевом центре вопросы выборов, взаимодействие с масс-медиа, земельные темы. В конце октября 2017 года, когда мэр уже значительное время находился под арестом, Литвинов получил статус исполняющего обязанности главы Владивостока. А в декабре того же года официально претендовал на пост мэра столицы Приморья. Его соперниками были Виталий Веркеенко и Александр Юртаев. Тогда победил Веркеенко, который в октябре 2018-го освободил Литвинова от должности своего заместителя.

Алексей Александрович Литвинов родился в Абакане в 1980 году. Еще будучи студентом юридического факультета (Иркутск) начал заниматься выборной деятельностью — юридическим сопровождением для кандидатов на различные должности по всей стране. Во Владивосток приехал в 2001 году. С 2008 года работал членом избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса. Участвовал в избирательных компаниях по выборам мэров Владивостока Владимира Николаева и Игоря Пушкарева.

В число первых вице-мэров Артема также попала и Виктория Александровна Воркова. Она родилась в 1982 году. Прошла карьерный путь от бухгалтера спасского филиала ОАО «Приморнефтепродукт» до первого заместителя администрации Спасского городского округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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