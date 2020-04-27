2020-04-27T05:46:16+03:00
Общество

В Приморском селе Рощино сожитель зарезал 33-летнюю женщину

Совместное распитие алкоголя закончилось ссорой и убийством
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Арестован подозреваемый в убийстве в селе РощиноАрестован подозреваемый в убийстве в селе РощиноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Тело мертвой 33-летней женщины с колото-резанными и рваными ранами обнаружено 25 апреля в доме на улице Подгородная в приморском селе Рощино. Полиция задержала по подозрению в совершении преступления 35-летнего сожителя убитой.

Как считает следствие, мужчина и женщина распивали спиртные напитки и, во время возникшей ссоры, мужчина нанес сожительнице множество ударов ножом. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, идет расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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