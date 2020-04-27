Под 0% годовых смогут взять кредит в Приморье теперь средние и крупные предприятия

27 Апр 2020 2020-04-27T06:55:38+03:00

Но не все, а лишь работающие в отраслях, наиболее пострадавших из-за коронавируса

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Министерство экономического развития Приморского края сообщило, что в регионе, как и во всей стране, расширен перечень организаций, которые смогут взять «нулевой» кредит на выплату зарплат работникам. Теперь, помимо микро- и малого бизнеса, такие кредиты выдают средним и крупным предприятиям.

— Цель программы — поддержание и сохранение занятости. Для выплаты беспроцентных кредитов в рамках расширенной программы банки дополнительно получат 3,5 миллиарда рублей субсидий. Всего, по данным Министерства экономического развития России, общий объем выданных кредитов должен достичь 305 миллиардов рублей.

В Приморье кредиты под 0% предоставляют банки: Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ, Промсвязьбанк, МСП Банк, Открытие и Дальневосточный банк.

Сообщается, что воспользоваться поддержкой могут компании, работающие не менее года в отраслях, которые признаны наиболее пострадавшими из-за коронавируса. Размер кредита определяется размером регионального МРОТ и количеством штатных сотрудников. Дают кредит по ставке — 0% годовых на 6 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU