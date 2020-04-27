Подземный переход в центре Владивостока будут приводить в порядок сегодня ночью

27 Апр 2020 2020-04-27T07:58:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» сегодня, 27 апреля, приступит к очистке подземного перехода на пересечении владивостокских улиц Светланской и Алеутской. Работы начнутся в вечернее время. Как сообщает сайт мэрии Владивостока, специалисты используют пескоструйную технику.

Пешеходам на время работ придется воспользоваться другими вариантами перехода через улицу. Ограничение пешеходного движения на одном из самых главных подземных переходов города начнется в 19 часов и продолжится ночью.

- Очистка с помощью пескоструйной техники ранее уже проведена на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота». Данная техника очень хорошо себя зарекомендовала и по поручению главы города Олега Гуменюка мы приступаем к очистке поверхностей в подземных переходах, - рассказали представители городского управления дорог и благоустройства Владивостока.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU