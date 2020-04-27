2020-04-27T07:58:25+03:00
Общество

Подземный переход в центре Владивостока будут приводить в порядок сегодня ночью

Пешеходам придется искать альтернативные пути, чтобы безопасно пересечь транспортные потоки
Константин МИХАЙЛОВ
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Подземный переход на перекрестке Светланской и Алеутской. Фото: яндекс-картыПодземный переход на перекрестке Светланской и Алеутской. Фото: яндекс-карты
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Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» сегодня, 27 апреля, приступит к очистке подземного перехода на пересечении владивостокских улиц Светланской и Алеутской. Работы начнутся в вечернее время. Как сообщает сайт мэрии Владивостока, специалисты используют пескоструйную технику.

Пешеходам на время работ придется воспользоваться другими вариантами перехода через улицу. Ограничение пешеходного движения на одном из самых главных подземных переходов города начнется в 19 часов и продолжится ночью.

- Очистка с помощью пескоструйной техники ранее уже проведена на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота». Данная техника очень хорошо себя зарекомендовала и по поручению главы города Олега Гуменюка мы приступаем к очистке поверхностей в подземных переходах, - рассказали представители городского управления дорог и благоустройства Владивостока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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