2020-04-27T08:43:07+03:00
Общество

Мэрия Владивостока выпустила больше автобусов на улицы города

Это произошло из-за жалоб горожан, опасающихся заболеть в битком набитом транспорте
Константин МИХАЙЛОВ
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Количество автобусов на маршрутах Владивостока увеличилось. Фото: сайт администрации ВладивостокаКоличество автобусов на маршрутах Владивостока увеличилось. Фото: сайт администрации Владивостока
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Количество автобусов на внутригородских маршрутах Владивостока в утренние и вечерние часы увеличено сегодня, 27 апреля. Такое решение приняло управление транспорта администрации города после того, как жители краевого центра начали высказывать в социальных сетях недовольство долгим ожиданием транспорта на остановках и большим количеством пассажиров в салонах автобусов. Ведомство сообщает, что после введения в крае режима самоизоляции пассажиропоток во Владивостоке снизился более чем на 50%.

— По этой причине мы рекомендовали перевозчикам сократить количество транспортных средств на маршрутах, перейдя на график выходного дня, — сообщил начальник управления Александр Иванов.

Но вскоре выяснилось, что после того как транспортники выполнили рекомендацию мэрии, некоторые маршруты перестали справляться с существующим пассажиропотоком.

На прошлой неделе на дороги города в среднем выходило 350-380 автобусов, с сегодняшнего дня их будет 420-450, заверил Александр Иванов.

СПРАВКА

Во Владивостоке действуют 93 автобусных маршрута, на которых работают машины 13 коммерческих и одного муниципального автопредприятия.

Мэрия напоминает, что по вопросам работы общественного транспорта во Владивостоке можно обращаться в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» по телефону 260-52-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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