2020-04-27T11:04:48+03:00
Общество

АО «Восточный Порт» - один из крупнейших налогоплательщиков Приморья

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АО «Восточный Порт», крупнейший специализированный терминал в России с высокотехнологичной перевалкой угля, вошел в первые 5 крупнейших налогоплательщиков Приморского края.

По результатам 2019 финансового года общие отчисления АО «Восточный Порт» составили 2,73 млрд рублей. Из них почти 70% или 1,84 млрд рублей составили отчисления в краевой и муниципальный бюджеты. Средства этих бюджетов направляются непосредственно на реализацию задач Приморья и Находкинского городского округа, в котором работает АО «Восточный Порт».

Налоговая политика является одним из базовых направлений социальной стратегии АО «Восточный Порт», направленной на рост профессиональных кадров, благополучие их семей и развитие социального климата в регионе деятельности компании. Исходя из этих целей АО «Восточный Порт» многие годы остается налоговым агентом Приморского края, зарегистрированным в Находкинской налоговой службе, направляя основные виды налоговых платежей – налог на прибыль и налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - в местный и краевой бюджеты Приморья.

На сегодняшний день благодаря выстроенной системе инвестиций в кадры, в АО «Восточный Порт» работают свыше 2000 высококвалифицированных сотрудников. Существуют и трудовые династии. Средняя зарплата в АО «Восточный Порт» на 80% выше, чем в среднем по Приморскому краю. Соответственно, одним из самых высоких в Приморье является и объем отчислений АО «Восточный Порт» по налогу НДФЛ.

Помимо базовых направлений налоговой политики АО «Восточный Порт» косвенно стимулирует рост платежей в бюджеты Дальнего Востока благодаря покупкам жилья в рамках действующей корпоративной программы: работники компании могут сами выбирать и приобретать жилье без переплаты процентов за ипотечное кредитование.

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