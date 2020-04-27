Жрицы любви в Приморье нарушают режим самоизоляции, оставляя за собой грязный след

27 Апр 2020 2020-04-27T11:28:11+03:00

Местные жители негодуют не столько из-за непристойных звуков, сколько и из-за гор мусора после них

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Жители Артема в социальных сетях возмущаются поведением местных проституток. Девушки с низкой социальной ответственностью мало того что среди бела дня устраивают оргии в автомобилях, так еще и после своей «работы» оставляют горы мусора. Использованные салфетки, презервативы, пластиковые стаканчики летят на землю рядом с жилыми домами. Чтобы как-то найти управу на приморских путан и их клиентов, граждане решили даже потратиться на установку видеокамер в «очаге любви».

Как рассказывают в паблике artem.news.plus, смена у артемовских путан начинается на краевой трассе. Далее, уже с клиентом они частенько отъезжают в расположенный неподалеку пустырь, рядом с микрорайоном «Лесной».

Спросом дамы пользуются хорошо - особенно им рады разномастные водители.

- Паразиты! Никого не стесняются, предаются плотским утехам уже даже в днем, - рассказывают жители улицы Анатолия Ганжи. Буквально под их заборами работают проститутки. - Ну хоть бы не свинячили что ли... Почему мы должны потом убирать эту грязь на субботниках?

Решать вопрос граждане на сегодняшний день принялись радикально - уже купили и установили камеры видеонаблюдения. Собираются фиксировать выброс отходов из окон.

ИСТОЧНИК KP.RU