2020-04-27T11:24:45+03:00
Общество

Арендатор пляжа "Юбилейный" не успеет в этом году закончить ремонт знаменитой баржи

По словам Ильи Шадрина, все упирается в деньги, которых из-за пандемии коронавируса в этом году гораздо меньше, чем ожидалось
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Полная реконструкция территории пляжа будет завершена в 2021 году. Фото: дизайн-проект обновленного пляжа "Юбилейный".Полная реконструкция территории пляжа будет завершена в 2021 году. Фото: дизайн-проект обновленного пляжа "Юбилейный".
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Во Владивостоке продолжается реконструкция пляжа Юбилейный. По словам арендатора, основные работы будут закончены в этом году, но самый главный объект пляжа - легендарную баржу - не удастся полностью преобразить в этом году.

- Мы планируем ко Дню города завершить основные работы по береговой линии. С баржей будет все немного сложнее. Частично мы ее сделаем в этом году, но полностью закончим, скорее всего, уже в следующем, - говорит арендатор пляжа "Юбилейный" Илья Шадрин.

Причина проста - деньги. По словам Ильи Шадрина, оборотных средств и так немного, а тут еще пандемия коронавируса, из-за которой уже сейчас приходится вносить коррективы в смету.

- По сути на пляже нет ни одного серьезного объекта, который приносил бы стабильно высокий доход, поэтому аккумулировать денежную сумму весьма трудно. Будем стараться закончить ее основную часть к сентябрю, а все фасадные работы по превращению этого пирса в некую фишку города, символ, его артобъект, мы завершим уже в следующем году, - добавил Илья Шадрин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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