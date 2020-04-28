73-летняя бабушка из Приморья оказалась экстремисткой

28 Апр 2020 2020-04-28T00:50:12+03:00

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73-летняя женщина, живущая в в поселке Раздольное Надеждинского района, обвиняется в уголовном преступлении. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Приморью, с ноября 2017 года по июля 2018 года старушка являлась членом запрещенной в России организации (ячейки). Деятельность объединения была определена экстремистской.

На данный момент пожилую женщину обвиняют по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Следствие уже собрало достаточное количество доказательств. Эксперты утвердили обвинительное заключение и направили дело для рассмотрения в суд.

Ранее Верховный Суд постановил ликвидировать экстремистское объединение, в котором состояла женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU