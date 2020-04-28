2020-04-28T01:44:29+03:00
Общество

Спасатели в Приморье сняли с крыши мужчину

Специалистам пришлось применить альпинистское снаряжение
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Спасатели в Приморье сняли с крыши мужчину. Фото: поисково-спасательное подразделение Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС РоссииСпасатели в Приморье сняли с крыши мужчину. Фото: поисково-спасательное подразделение Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России
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В селе Дубовское в частном доме, расположенном на улице Первомайская, мужчина оказался пленником собственной крыши. 34-летний приморец забрался на кровлю для того чтобы ее отремонтировать, но деревянная лестница по которой он поднимался, неожиданно упала, став совсем непригодной.

Самостоятельно спуститься с такой высоты мужчина никак не мог, крыша сильно наклонена - пришлось звать на помощь.

- 27 апреля в 14.50 к нам на пульт дежурного Спасского поисково-спасательного подразделения Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что в селе Дубовское в частном доме, расположенном на улице Первомайская, мужчина оказался на крыше здания и самостоятельно спуститься не может - рассказывают в службе.

На место специалисты выехали, как и положенно, в ту же минуту. Вскоре уже были в селе и, задействовав альпинистское снаряжения, спускали мужчину вниз. Спасённый сердечно поблагодарил сотрудников МЧС за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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