2020-04-28T02:35:25+03:00
Общество

«Морскую» мебель начнет делать «Дальзавод»

Предприятие станет первым на всем Дальнем Востоке, выпускающим специализированную судовую мебель
Константин МИХАЙЛОВ
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Дальзавод будет выпускать судовую мебель. Фото: сайт ДЦССДальзавод будет выпускать судовую мебель. Фото: сайт ДЦСС
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Участок изготовления судовой мебели создает АО «Центр судоремонта «Дальзавод». Ранее в Дальневосточном федеральном округе не было предприятий, которые выпускают специализированную корабельную мебель. Участок производства, открытый на базе деревообрабатывающего цеха № 7, уже начал выдавать первые образцы. В штат цеха включены дизайнеры — это позволит «Дальзаводу» не только изготавливать мебель по готовым чертежам, но и разрабатывать ее самостоятельно. У судовой мебели есть особые требования: влагостойкость, устойчивость к коррозии, пожаробезопасность. Для производства закуплено специальное оборудование.

Продукция отправиться на предприятия судостроительной и судоремонтной отрасли. Пилотным проектом кооперации станет комплектация мебелью морских судов снабжения, которые производит судостроительный комплекс «Звезда». Новые возможности деревообрабатывающего цеха «Дальзавода» смогут обеспечить судовую мебель для всех заказов ССК «Звезда».

Предприятие планирует в перспективе начать производство мебели и для населения, сообщил сайт Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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