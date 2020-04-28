Чтобы добыть деньги на выпивку, в Артеме две женщины ограбили пенсионерку

28 Апр 2020 2020-04-28T03:12:18+03:00

Отобрали не только деньги, но и мобильный телефон, и даже продукты

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Приморская полиция задержала подозреваемых в грабеже пенсионерки. Звонок от 82-летней местной жительницы поступил в отдел МВД России по городу Артему. Пенсионерка рассказала, что в подъезде дома на улице Ленина на нее напали две женщины и отобрали продукты питания, деньги и мобильный телефон. Причиненный ущерб бабушка оценила в 5 тысяч рублей. Несмотря на возраст, потерпевшая хорошо запомнила внешность обидчиц.

Сотрудники полиции установили личности и местонахождение подозреваемых. После чего две разбойницы 25 и 36 лет были задержаны и доставлены в отдел полиции. Женщины рассказали, что в день ограбления они выпивали, но деньги закончились, и тогда они отправились на улицу в поисках дополнительных финансов. На глаза им попалась пенсионерка, которая только что сделала покупки и положила кошелек в карман. Проследив бабушку до подъезда, любительницы выпить ограбили ее.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Грабительницы могут попрощаться со свободой на срок до семи лет. Их уже заключили под стражу, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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ИСТОЧНИК KP.RU