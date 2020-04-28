Новая маршрутная сеть начнет работать во Владивостоке с 17 июля

28 Апр 2020 2020-04-28T04:01:52+03:00

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Новая маршрутная сеть перевозки пассажиров Владивостока сформирована полностью, сообщила председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока Наталья Войновская. На сайте Думы чиновница утверждает, что в процессе формирования новой схемы, который длился более полугода, было учтено большинство рациональных предложений, поступивших от представителей компаний-перевозчиков, общественных организаций, специалистов управления транспорта администрации города, экспертов и жителей города.

Обновленная маршрутная сеть осталась, в основном, в границах прежней схемы, но некоторые линии были добавлены, сооб. При оптимизации учитывались социальные объекты: поликлиники, соцучреждения. В данный момент запущена серия закупочных конкурсов для компаний-перевозчиков. Маршрутная сеть разделена на девять лотов, которые разыграют в ближайшие дни. В конкурсной документации заложены требования к состоянию автобусного парка, в частности, он не должен быть старше 2011 года выпуска. Перевозчики заинтересованы в том, чтобы выиграть лоты, потому что меняется система оплаты их работы: помимо того, что они будут получать деньги от пассажиров, городской бюджет также будет перечислять деньги перевозчикам. На эти цели в бюджете Владивостока заложено 600 млн рублей. По словам Натальи Войновской, такого ранее никогда не было. Среди компаний-перевозчиков определятся победители и 17 июля на маршруты выйдут новые перевозчики, либо работающие сейчас те, кто выиграет лоты.

— Таким образом, мы рассчитываем, что с введением новой маршрутной сети, с использованием на линиях обновленного автопарка улучшится качество обслуживания в целом, и горожане смогут ездить в современных, комфортабельных и чистых автобусах", считает депутат Наталья Войновская.

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ИСТОЧНИК KP.RU