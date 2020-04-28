Почти на 6 миллионов рублей товаров пытались ввезти в Приморье нелегально
Более 1,5 тонны товаров народного потребления стоимостью 5,9 миллиона рублей незаконно пытались ввезти на территорию России из Китая. Груз остановили уссурийские таможенники. На таможенном посту при досмотре фуры было обнаружено: помимо того, что отсутствует часть товаров, указанных в декларации, присутствуют незадекларированные товары. Нелегально пытались ввезти: посуду, канцелярские принадлежности: мягкие игрушки, бижутерию, маникюрные принадлежности, сумки, бытовые приборы, текстильные товары и массу других небольших товаров. Естественно, груз был задержан, товары изъяты и помещены на склад временного хранения.
Часть задержанного товара. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни
По информации, сообщенной и. о. начальника Уссурийской таможни Алексеем Кузьминым, декларацию на товары подала компания-импортер из Владивостока. Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Компания может получить штраф от половины до двукратного размера стоимости товара и есть вероятность, что товар будет конфискован, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.
Часть задержанного товара. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни
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