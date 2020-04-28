2020-04-28T05:57:25+03:00
Общество

Почти на 6 миллионов рублей товаров пытались ввезти в Приморье нелегально

Таможенники Уссурийска остановили и изъяли незадекларированный груз
Константин МИХАЙЛОВ
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Часть задержанного товара. Фото: пресс-служба Уссурийской таможниЧасть задержанного товара. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни
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Более 1,5 тонны товаров народного потребления стоимостью 5,9 миллиона рублей незаконно пытались ввезти на территорию России из Китая. Груз остановили уссурийские таможенники. На таможенном посту при досмотре фуры было обнаружено: помимо того, что отсутствует часть товаров, указанных в декларации, присутствуют незадекларированные товары. Нелегально пытались ввезти: посуду, канцелярские принадлежности: мягкие игрушки, бижутерию, маникюрные принадлежности, сумки, бытовые приборы, текстильные товары и массу других небольших товаров. Естественно, груз был задержан, товары изъяты и помещены на склад временного хранения.

Часть задержанного товара. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни

Часть задержанного товара. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни

По информации, сообщенной и. о. начальника Уссурийской таможни Алексеем Кузьминым, декларацию на товары подала компания-импортер из Владивостока. Уссурийская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Компания может получить штраф от половины до двукратного размера стоимости товара и есть вероятность, что товар будет конфискован, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

Часть задержанного товара. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни

Часть задержанного товара. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни

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ИСТОЧНИК KP.RU

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