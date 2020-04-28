2020-04-28T07:42:41+03:00
Общество

Инспекционно-досмотровые комплексы ловят контрабандистов в Приморье

С начала года 110 транспортных средств после проверок попали под подозрение уссурийских таможенников
Константин МИХАЙЛОВ
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Инспекционно-досмотровый комплекс Уссурийской таможниИнспекционно-досмотровый комплекс Уссурийской таможни
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3637 раз использовали инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) в 1 квартале 2020 года уссурийские таможенники, чтобы осмотреть внутренности транспортных средств, следующих через границу. В результате 110 машин попало в разряд подозрительных и были проверены более тщательно. Установлено 95 фактов непредоставления или предоставления недостоверных сведений о перевозимых товарах и транспортных средствах. Возбуждено 66 дел об административных правонарушениях.

ИДК помогли обнаружить незадекларированные товары: 3758 кг продуктов питания, 1200 кг товаров народного потребления, 70 000 медицинских масок при вывозе с России, 2065 кг плодоовощной продукции, 1000 кг водно-биологических ресурсов, 71 литр алкогольной продукции.

В среднем каждый день в пункте пропуска МАПП Пограничный с применением ИДК проходит проверку около 38 транспортных средств, на Хасанском таможенном посту 20 транспортных средств, на ДАПП Полтавка 32 транспортных средства. Инспекционно-досмотровые комплексы сокращают время, которое тратится на таможенные процедуры в пункте пропуска до 3 — 5 минут, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

Справка:

Инспекционно-досмотровые комплексы позволяют без вскрытия и разгрузки машины получить изображение перевозимого в ней груза, обнаруживать в предметы, запрещенные к перевозке, а также проводить ориентировочную оценку количества перевозимых товаров.

Инспекционно-досмотровый комплекс уссурийской таможни.Видео предоставлено пресс-службой Уссурийской таможни

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ИСТОЧНИК KP.RU

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