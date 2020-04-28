Три миллиона рублей получили общественники Приморья на создание Музея татарской и башкирской культуры

28 Апр 2020 2020-04-28T08:35:47+03:00

Президентский грант будет истрачен на приобретение уникальных экспонатов, пошив национальных костюмов и создание настоящей юрты

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Во Владивостоке собираются создать Музей татарской и башкирской культуры и традиций. По информации учредителя Владивостокской татаро-башкирской общественной организации «Дуслык» (Дружба) Тахира Ибашева, сейчас идет ремонт в здании будущего музея и, если позволят обстоятельства, экспозиция откроется уже осенью.

Помещение для нового музея площадью 299 квадратных метров в безвозмездную аренду отдала обществу администрация Владивостока. Финансовую поддержку общественникам оказал Фонд президентских грантов. Организация получила более трех миллионов рублей. Средства гранта необходимы для приобретения уникальных экспонатов, национальных татарских и башкирских костюмов и музейных витрин. Национальные костюмы сейчас шьют на заказ в ателье, которое специализируется на этнической одежде. Также башкирские мастера изготавливают настоящую юрту.

— Есть у нас и антикварные предметы быта, такие как утюг сороковых годов прошлого века, угольный самовар и чугунные сковородки, которыми пользовались после революции, — сообщил Ибашев.

Расходы на ремонт помещения и хозяйственные работы взяли на себя общественники.

Хотя татаро-башкирская общественная организация надеется, что посещать музей будут не только приморцы, но и туристы из стран АТР, сообщается, что посмотреть экспозицию можно будет бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU