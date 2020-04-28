2020-04-28T09:39:38+03:00
Общество

Авиарейс Шанхай — Владивосток, которым россияне вернутся на Родину, теперь планируют совершить 2 мая

Первоначальная дата этого полета — 30 апреля изменилась
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото: сайт авиакомпании "Аврора"Фото: сайт авиакомпании "Аврора"
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2 мая авиакомпания «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот», планирует выполнить специальный чартерный рейс для вывоза российских граждан из Шанхая во Владивосток, сообщила «КП» пресс-служба авиаперевозчика.

«Рейс 5477 по маршруту Шанхай — Владивосток на самолете Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел планируется осуществить согласно следующему расписанию: вылет из Шанхая в 13.45, прилет во Владивосток в 19.00 (везде указано местное время)», — уточняется на сайте компании.

Рейс организуют для соотечественников, возвращающихся в Российскую Федерацию. Ранее сообщалось, что этот рейс состоится 30 апреля, но дата была перенесена. Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» представитель пресс-службы «Авроры», дата может быть вновь изменена. Полет осуществят только после получения соответствующих разрешений от Росавиации и авиационных властей Китая.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами Россия прекратила 27 марта. Это произошло из-за распространения нового коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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