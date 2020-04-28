Человек и танк: Т-34 получит имя приморца, участника войны Ефима Гольдберга

28 Апр 2020 2020-04-28T11:08:48+03:00

Бывший танкист ушел из жизни в возрасте 106 лет, не дожив до юбилея Победы, меньше месяца. Теперь его имя будет носить боевая машина

Изменить размер текста: A A

Военно-патриотический клуб «Техника ХХ века в Приморском крае» решил присвоить танку Т-34-76, из коллекции музея автомотостарины на Садгороде, собственное имя и бортовой номер машины, на которой воевал приморец, ветеран-танкист Ефим Моисеевич Гольдберг.

Почетного председателя клуба не стало 12 апреля 2020 года. «Человек с богатой биографией, настоящий герой, ветеран арктических походов Дальневосточного морского пароходства, поэт, выпустивший пять сборников своих стихотворений, ушел от нас в возрасте 106 лет», — говорится в сообщении, которое члены клуба адресовали жителям Приморья.

Танк Т-34, который будет носить имя Ефима Гольдберга был выпущен заводом в Нижнем Тагиле в августе — сентябре 1942 года. Боевая машина принимала участие в Сталинградской битве, где была подбита, но восстановлена и продолжила боевой путь уже Дальнем Востоке.

Найденный энтузиастами в 2009 году, танк восстанавливали на «Уссурийском авторемонтном заводе». Сейчас он является одним из лучших экспонатов музея автомотостарины на Садгороде и неоднократно принимал участие во многих торжественных мероприятиях, в том числе дважды — в Парадах Победы во Владивостоке.

Ефим Моисеевич Гольдберг. Фото: сайт правительства Приморья

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU