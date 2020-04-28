Батпорт для самого большого сухого дока России прибыл в Большой Камень

28 Апр 2020 2020-04-28T16:32:58+03:00

Водонепроницаемый затвор имеет 114 метров в длину и 12 метров в высоту

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На судостроительный комплекс «Звезда» в город Большой Камень успешно завершена доставка батопорта для крупнейшего в России сухого дока. Батопорт — водонепроницаемый затвор, который будет отделять камеру дока от акватории. Плавучая конструкция длиной 114 метров и высотой 12 метров была доставлена морем на палубе 180-метрового транспортного судна. Операция по спуску на воду и швартовке батопорта к набережной ССК «Звезда» заняла 16 часов.

Уникальное приспособление сделано из судостроительной высокопрочной стали, имеет сплошную водонепроницаемую обшивку, разбито палубами и переборками на воздушные, балластные и открытые отсеки. Батопорт имеет свой дизель генератор, балластные системы, системы осушения, вентиляции, местного пожаротушения и пожарной сигнализации. Монтаж батопорта запланирован на июль 2020 года.

СПРАВКА

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть». Сейчас портфель заказов судоверфи составляет более 40 судов, с учетом опционов — около 60. Ведется строительство второй очереди комплекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU