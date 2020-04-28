Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске на 20 апреля 2020: еще больше тепла
Сегодня, 29 апреля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". Синоптики сегодня осадков не прогнозируют. Ветер западный умеренный, а воздух прогреется до +20°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +19...+21°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха +16...+18°C.
ИСТОЧНИК KP.RU