2020-04-29T00:26:01+03:00
Общество

В Приморье завершены поиски Алины Парфеновой

Подросток ушла из дома в Уссурийске 25 апреля и перестала выходить на связь
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Приморском крае завершены поиски Алины Парфёновой. 15-летняя девушка вышла из своего дома в Уссурийске 25 апреля и перестала выходить на связь.

После того, как подросток перестала выходить на связь, родители девушки обратились в полицию и к волонтерам с просьбой помочь в поисках.

Алина Парфенова была найдена живой и здоровой. Она также была одета в темно-синюю ветровку с надписью на спине «Nike», », черные брюки, разрисованные в ручную конверсы, ярко желтые носки. На поиски подростка ушли сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восстановление парка Минного городка во Владивостоке начали с ремонта ливневки
В Приморье завершены поиски Алины Парфеновой
Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске на 20 апреля 2020: еще больше тепла
Батпорт для самого большого сухого дока России прибыл в Большой Камень
Человек и танк: Т-34 получит имя приморца, участника войны Ефима Гольдберга
Телеконцерт «Сидим дома — поём песни Победы, поём для ветеранов» увидят 9 мая жители Приморья
Авиарейс Шанхай — Владивосток, которым россияне вернутся на Родину, теперь планируют совершить 2 мая
Три миллиона рублей получили общественники Приморья на создание Музея татарской и башкирской культуры
Инспекционно-досмотровые комплексы ловят контрабандистов в Приморье
Медики-добровольцы появились во Владивостоке
10% заболевших победили коронавирус в Приморье
Все больше: за сутки в Приморье выявили еще 45 заболевших коронавирусом
Почти на 6 миллионов рублей товаров пытались ввезти в Приморье нелегально
Реконструкцию японского сада камней ВГУЭС одобрил МИД Японии