В Приморье завершены поиски Алины Парфеновой

29 Апр 2020 2020-04-29T00:26:01+03:00

Подросток ушла из дома в Уссурийске 25 апреля и перестала выходить на связь

Изменить размер текста: A A

В Приморском крае завершены поиски Алины Парфёновой. 15-летняя девушка вышла из своего дома в Уссурийске 25 апреля и перестала выходить на связь.

После того, как подросток перестала выходить на связь, родители девушки обратились в полицию и к волонтерам с просьбой помочь в поисках.

Алина Парфенова была найдена живой и здоровой. Она также была одета в темно-синюю ветровку с надписью на спине «Nike», », черные брюки, разрисованные в ручную конверсы, ярко желтые носки. На поиски подростка ушли сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU