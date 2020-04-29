В Приморье завершены поиски Алины Парфеновой
Подросток ушла из дома в Уссурийске 25 апреля и перестала выходить на связь
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В Приморском крае завершены поиски Алины Парфёновой. 15-летняя девушка вышла из своего дома в Уссурийске 25 апреля и перестала выходить на связь.
После того, как подросток перестала выходить на связь, родители девушки обратились в полицию и к волонтерам с просьбой помочь в поисках.
Алина Парфенова была найдена живой и здоровой. Она также была одета в темно-синюю ветровку с надписью на спине «Nike», », черные брюки, разрисованные в ручную конверсы, ярко желтые носки. На поиски подростка ушли сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU