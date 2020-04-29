Восстановление парка Минного городка во Владивостоке начали с ремонта ливневки

29 Апр 2020 2020-04-29T01:01:42+03:00

После этих работ строители займутся лестницами, пешеходными дорожками, фонарями и лавочками

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Во Владивостоке начался ремонт парка Минного городка. Строители и спецтехника сейчас здесь заняты восстановлением системы ливневой канализации.

Это лишь первый этап реализации плана по возрождению городского парка. В этом году здесь также отремонтируют лестницы, пешеходные дорожки, установят фонари и лавочки.

Подрядчик своевременно вышел на объект. Благодаря этому прокладка водопропускных труб диаметром 300 миллиметров уже почти завершена. При этом из-за непростого рельефа на местности часть ливневок будет открытого, а часть - закрытого типа.

Всего в парке Минного городка планируется восстановить более 20 смотровых колодцев, смонтировать около 650 метров труб, установить 340 метров лотков закрытого типа.

После того, как будет восстановлена ливневая канализация, строители приступят к ремонту основных лестниц, ведущих от остановки «Поликлиника» и от остановки «Баляева». Восстановят также пешеходные дорожки, установят фонари и лавочки.

ИСТОЧНИК KP.RU