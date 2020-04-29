Банда наркоторговцев за продажу гашишного масла пойдет под суд

29 Апр 2020 2020-04-29T01:48:04+03:00

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В Приморье перед судом предстанут трое членов группы наркоторговцев. Мужчины наладили нелегальный бизнес в Дальнереченске, продавая гашишное масло.

Схема была довольно простой. Один участник группы по своим каналам получал масло и передавал его своему подельнику. Тот же продавал наркотик клиентам. Однако торговцы запрещенными веществами не долго творили свои темные дела. Вскоре на их след вышли полицейские.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий у одного из подозреваемых было обнаружено и изъято наркотическое вещество растительного происхождения. Оно было расфасовано в бумажные свертки. При мужчине было более 17 граммов масла каннабиса (гашишного масла), что квалифицируется как крупный размер, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как только были задержаны двое подозреваемых, всплыл и третий подельник. 36-летний мужчина был вовлечен в схему и выступал посредником между наркоторговцами и гражданами. Всех членов банды поместили под стражу.

Одному из злоумышленников вменяются пять эпизодов преступной деятельности. Второму члену группы вменяются три эпизода. Суд определит их дальнейшую судьбу. Наркоторговцам грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU