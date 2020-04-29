Падение объема платных услуг для населения в Приморье. Данные Приморскстата
На 41,2 миллиарда рублей меньше платных услуг получили жители Приморья в 1 квартале 2020 года, чем за тот же период прошлого года. Падение составило 4%, сообщил Приморскстат.
Снижение спроса по оказанию транспортных услуг составило 12%. На 8% меньше услуг оказали гостиницы и аналогичные средства размещения. Туристские услуги в целом с начала года подросли на 2%, но темпы роста в этой сфере резко снизились.
Рост объема реализации услуг населению произошел в сфере медицинских услуг — на 12%. На 10% увеличился объем услуг, которые оказывают санаторно-курортные организации.
В структуре объема платных услуг населению на жилищно-коммунальные услуги приходится — 34%, на транспортные — 17%, на телекоммуникационные — 12%, на бытовые — 10%.
Почти половина объема бытовых услуг оказана индивидуальными предпринимателями.
В сообщении Приморскстата подчеркивается, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса, затронула все секторы экономики края.
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ИСТОЧНИК KP.RU