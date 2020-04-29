Падение объема платных услуг для населения в Приморье. Данные Приморскстата

29 Апр 2020 2020-04-29T02:45:52+03:00

В Приморье вырос спрос на медицинские услуги и упал на транспортные. Фото: pixabay

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На 41,2 миллиарда рублей меньше платных услуг получили жители Приморья в 1 квартале 2020 года, чем за тот же период прошлого года. Падение составило 4%, сообщил Приморскстат.

Снижение спроса по оказанию транспортных услуг составило 12%. На 8% меньше услуг оказали гостиницы и аналогичные средства размещения. Туристские услуги в целом с начала года подросли на 2%, но темпы роста в этой сфере резко снизились.

Рост объема реализации услуг населению произошел в сфере медицинских услуг — на 12%. На 10% увеличился объем услуг, которые оказывают санаторно-курортные организации.

В структуре объема платных услуг населению на жилищно-коммунальные услуги приходится — 34%, на транспортные — 17%, на телекоммуникационные — 12%, на бытовые — 10%.

Почти половина объема бытовых услуг оказана индивидуальными предпринимателями.

В сообщении Приморскстата подчеркивается, что ситуация, связанная с пандемией коронавируса, затронула все секторы экономики края.

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ИСТОЧНИК KP.RU