Малый и средний бизнес Приморья активно реструктуризирует долги

29 Апр 2020 2020-04-29T03:33:35+03:00

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Более двух тысяч заявок на реструктуризацию кредитов подали представители малого и среднего бизнеса Приморья с конца марта. Заявки поданы, в том числе и на получение кредитных каникул на период эпидемии коронавируса, сообщила пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России. Банки одобрили больше половины из заявок. Отказали в 234 случаях. Оставшиеся заявки пока находятся на рассмотрении.

— В кредитных каникулах банки отказывают предприятиям в основном потому, что они не входят в перечень особенно пострадавших отраслей. Но, во-первых, этот перечень периодически расширяется. А во-вторых, предприятия всегда могут подать заявку на реструктуризацию по собственным программам банков. Как показывают последние данные, значительная часть одобренных обращений как раз по этим программам", — прокомментировал руководитель направления Экономического управления Дальневосточного главного управления Банка России Федор Кулешов.

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ИСТОЧНИК KP.RU