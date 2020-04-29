2020-04-29T04:01:37+03:00
Общество

Численность населения Приморья продолжает снижаться. Данные Приморскстата

1 квартал 2020 года утешительных вестей в области демографии для региона не принес
Константин МИХАЙЛОВ
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За 1 квартал 2020 года в Приморье умерло в два раза больше людей, чем родилосьЗа 1 квартал 2020 года в Приморье умерло в два раза больше людей, чем родилосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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По оценке Приморскстата, численность постоянного населения Приморского края на 1 марта 2020 года составила 1894,4 тысячи человек. На 1 марта 2019 года она составляла — 1901,6 тысяч человек.

По предварительным данным, за январь — февраль текущего года в крае родилось 2949 детей — это на 4% меньше, чем за январь — февраль прошлого года.

Умерло в крае 4402 человека, что, к счастью, меньше чем в прошлом году за тот же период на 7%. Однако число умерших превысило число родившихся на 49%.

Показатель младенческой смертности составил: 4 умерших малыша в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. Мужская смертность превысила женскую на 3%: мужчин за первые месяцы этого года в Приморье умерло 2235 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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