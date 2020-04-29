2020-04-29T04:34:25+03:00
Общество

В Приморье 10,5 тысяч официальных безработных. Данные Приморскстата

Причем это только тех, кому удалось преодолеть все трудности, чтобы получить статус безработного
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
В Приморье около 55 тысяч безработныхВ Приморье около 55 тысяч безработныхФото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

По данным Министерства труда и социальной политики Приморского края, по состоянию на 1 апреля 2020 года в качестве безработных было зарегистрировано 10,5 тысяч человек. Среди них лишь 7,9 тысячи человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы — 1%.

Уровень общей безработицы в феврале составил 5,5%. По данным Приморскстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, учитывая и работающих и безработных, в феврале 2020 года составила 1 миллион 3 тысячи человек. Это 53% общей численности населения края. В их числе 948,2 тысячи человек были заняты в экономике и почти 55 тысяч человек, то есть 5,5%, не имели занятия, но активно его искали. В соответствии с методологией «Международной организации труда» эти люди классифицируются как безработные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор и главы муниципалитетов Приморья остались без майских праздников
Тонувшего мужчину спасли сотрудники МЧС России на реке Раздольная
Лептоспирозом заболели коровы в одном из районов Приморья
Два ребенка и студентка: в Приморье 20 новых случаев заболевания COVID-19
Средняя зарплата в Приморье в феврале была почти 47 000 рублей. Данные Приморскстата
В Приморье 10,5 тысяч официальных безработных. Данные Приморскстата
Численность населения Приморья продолжает снижаться. Данные Приморскстата
Малый и средний бизнес Приморья активно реструктуризирует долги
Падение объема платных услуг для населения в Приморье. Данные Приморскстата
Банда наркоторговцев за продажу гашишного масла пойдет под суд
Восстановление парка Минного городка во Владивостоке начали с ремонта ливневки
В Приморье завершены поиски Алины Парфеновой
Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске на 29 апреля 2020: еще больше тепла
Батпорт для самого большого сухого дока России прибыл в Большой Камень
Человек и танк: Т-34 получит имя приморца, участника войны Ефима Гольдберга
Телеконцерт «Сидим дома — поём песни Победы, поём для ветеранов» увидят 9 мая жители Приморья
Авиарейс Шанхай — Владивосток, которым россияне вернутся на Родину, теперь планируют совершить 2 мая
Три миллиона рублей получили общественники Приморья на создание Музея татарской и башкирской культуры
Инспекционно-досмотровые комплексы ловят контрабандистов в Приморье
Медики-добровольцы появились во Владивостоке
10% заболевших победили коронавирус в Приморье
Все больше: за сутки в Приморье выявили еще 45 заболевших коронавирусом
Почти на 6 миллионов рублей товаров пытались ввезти в Приморье нелегально
Реконструкцию японского сада камней ВГУЭС одобрил МИД Японии