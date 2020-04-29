В Приморье 10,5 тысяч официальных безработных. Данные Приморскстата

29 Апр 2020 2020-04-29T04:34:25+03:00

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По данным Министерства труда и социальной политики Приморского края, по состоянию на 1 апреля 2020 года в качестве безработных было зарегистрировано 10,5 тысяч человек. Среди них лишь 7,9 тысячи человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы — 1%.

Уровень общей безработицы в феврале составил 5,5%. По данным Приморскстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, учитывая и работающих и безработных, в феврале 2020 года составила 1 миллион 3 тысячи человек. Это 53% общей численности населения края. В их числе 948,2 тысячи человек были заняты в экономике и почти 55 тысяч человек, то есть 5,5%, не имели занятия, но активно его искали. В соответствии с методологией «Международной организации труда» эти люди классифицируются как безработные.

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ИСТОЧНИК KP.RU