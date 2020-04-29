2020-04-29T05:01:06+03:00
Общество

Средняя зарплата в Приморье в феврале была почти 47 000 рублей. Данные Приморскстата

Меньше всех в регионе зарабатывают производители мебели
Константин МИХАЙЛОВ
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Приморстстат считает, что средняя зарплата в Приморье в реальности более 50 тысяч рублейПриморстстат считает, что средняя зарплата в Приморье в реальности более 50 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Средняя номинальная заработная плата за январь — февраль 2020 года составила 46 688 рублей, сообщает Приморскстат и утверждает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата возросла на 10,5%. Более того, статистическое ведомство считает, что реальная заработная плата в крае еще выше на 7,2%.

Меньше всего зарабатывали в феврале приморцы, работающие в производстве мебели — 36% от среднекраевого уровня, в производстве одежды — 39%, в сфере «деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» — 45%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 58%, в деятельности «гостиницы и рестораны» и «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — 59%.

Самую высокую заработную плату в Приморье получают специалисты, работающие в организациях по производству автотранспортных средств — в 3,1 раза выше среднекраевого уровня; в сфере воздушного транспорта — 2.2 раза; по организации и проведению азартных игр и заключения пари — 1,9 раза; рыболовства — в 1,7 раза.

Увы, приведенные Приморскстатом данные относятся к периоду, когда еще не был введен режим самоизоляции. Вероятнее всего, сейчас картина выглядит иначе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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