Лептоспирозом заболели коровы в одном из районов Приморья

29 Апр 2020 2020-04-29T05:36:32+03:00

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Лептоспироз крупного рогатого скота обнаружен в личном подсобном хозяйстве, расположенном в селе Лазо Лазовского района. Это подтверждено протоколом испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора. Государственная ветинспекция края введет на соответствующей территории ограничительные мероприятия, препятствующие распространению заболевания.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области призывает жителей края приобретать молочную и мясную продукцию только при наличии у продавца ветеринарных сопроводительных документов.

СПРАВКА

Лептоспироз — широко распространенное бактериальное заболевание, общее для животных и человека. Протекание болезни может быть различным: от бессимптомного до тяжелого. Тяжелая форма лептоспироза проходит с температурой, головными болями, мышечной болью, субконъюнктивальным кровоизлиянием, болями в животе, поносом и рвотой. Во многих случаях симптомы напоминают грипп.

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ИСТОЧНИК KP.RU