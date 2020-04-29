2020-04-29T05:36:32+03:00
Общество

Лептоспирозом заболели коровы в одном из районов Приморья

Заболевание может передаваться и людям, предупреждает Россельхознадзор края
Константин МИХАЙЛОВ
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Россельхознадзор принимает меры, чтобы остановить лептоспироз в краеРоссельхознадзор принимает меры, чтобы остановить лептоспироз в краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Лептоспироз крупного рогатого скота обнаружен в личном подсобном хозяйстве, расположенном в селе Лазо Лазовского района. Это подтверждено протоколом испытаний Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора. Государственная ветинспекция края введет на соответствующей территории ограничительные мероприятия, препятствующие распространению заболевания.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области призывает жителей края приобретать молочную и мясную продукцию только при наличии у продавца ветеринарных сопроводительных документов.

СПРАВКА

Лептоспироз — широко распространенное бактериальное заболевание, общее для животных и человека. Протекание болезни может быть различным: от бессимптомного до тяжелого. Тяжелая форма лептоспироза проходит с температурой, головными болями, мышечной болью, субконъюнктивальным кровоизлиянием, болями в животе, поносом и рвотой. Во многих случаях симптомы напоминают грипп.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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