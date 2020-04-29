2020-04-29T06:15:35+03:00
Общество

Тонувшего мужчину спасли сотрудники МЧС России на реке Раздольная

Обессилевшего и замерзающего пострадавшего пришлось эвакуировать с крошечного речного островка
Константин МИХАЙЛОВ
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Спасатели МЧС, вытащившие человека из реки. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краюСпасатели МЧС, вытащившие человека из реки. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю
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25 апреля в 16 часов на телефон «112» позвонил человек и сообщил, что в Уссурийске на реке Раздольная в районе дома Крылова, 1 В, тонет мужчина и просит о помощи. Причем более конкретных координат своего местоположения очевидец заявитель сообщить не смог.

Отправляясь на место происшествия, начальник караула 35-й пожарно — спасательной части 7-го пожарно — спасательного отряда МЧС России Андрей Цибулин прикрепил к пожарной автоцистерне прицеп с лодкой. В ходе разведки на месте спасатели увидели на небольшом островке посередине реки мужчину. Расстояние от берега до терпящего бедствие составляло около 300 метров. Мужчина был обессилен и на крики спасателей, пытавшихся привлечь его внимание, никак не реагировал.

Из-за особенностей берега было решено спустить лодка ниже по течению относительно островка. Добравшись до пострадавшего пожарные доставили его на берег, где мужчину ожидал экипаж скорой медицинской помощи. Медики определили общее переохлаждение организма и оказали первую помощь.

Благодаря грамотным действиям дежурного караула была спасена жизнь 27-летнего мужчины, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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