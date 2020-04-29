2020-04-29T08:04:27+03:00
Общество

Акция «Бессмертный полк» в 2020 году во Владивостоке пройдёт в онлайн-режиме

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Старт акции будет дан на Дальнем Востоке. 9 мая именно на Востоке страны начнётся трансляция на телеканалах страны, городских видеопанелях, в online-кинотеатре OKKO, а также на портале «Бессмертного полка России». Об этом рассказали на онлайн-конференции с участием представителей штаба и партнёров движения «Бессмертный полк России».

«Уже не первый год мы убеждаемся, что шествие «Бессмертного полка» стало неотъемлемой часть празднования Дня Победы, всенародной акцией, которая собирает миллионы людей. Поэтому даже в условиях пандемии коронавируса народное шествие «Бессмертный полк» решено не отменять, а перенести на онлайн-площадки», - отметил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Сейчас каждый желающий может прислать фотографии своих дедов и прадедов-фронтовиков, участников Великой Отечественной войны. Из этих материалов автоматически сформируется видеоряд. Заполнить форму можно на сайте одной из партнёрской площадок: сайте «Бессмертного полка России», сайте проекта «Банк Памяти», а также в приложениях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Технически реализовать акцию в виртуальном пространстве помог Сбербанк, который выступил партнёром.

«День победы – это праздник, который объединяет все поколения. Все мы понимаем, что сегодня было принято вынужденное решение о переносе военного парада, о переносе очного шествия «Бессмертного полка». Мне очень хочется поблагодарить те группы активистов, которые стали инициаторами идеи перенести шествие в формат онлайн. В очень короткое время было создано специальное безопасное платформенное решение, которое базируется на уже отработанной надежной платформе Сбербанка «Банк памяти», - рассказал заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов.

С 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы исключить провокационные и порочащие память защитников Родины случаи. Приморцев приглашают присоединиться к акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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