Гражданская оборона Приморья помогает бороться с COVID-19
1000 защитных костюмов для медицинского персонала передало Владивостокской клинической больнице №2 Министерство по делам ГО и ЧС Приморского края.
Также министерство закупило для региона 1000 бактерицидных приборов с ультрафиолетовой лампой (рециркуляторы). 344 из них передали в региональный минздрав, 320 – в минобразования и 240 приборов получило министерство труда края.
Кроме того на склад краевого учреждения ГО и ЧС прибыло около 3 тысяч литров антисептика для рук - он тоже распределен между краевыми учреждениями. Минздрав получил 580 литров обеззараживающей жидкости, минобразования – 580 литров, и минтруд – 577, говорится в сообщении сайта правительства Приморского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU