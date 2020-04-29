Гражданская оборона Приморья помогает бороться с COVID-19

29 Апр 2020 2020-04-29T08:22:14+03:00

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1000 защитных костюмов для медицинского персонала передало Владивостокской клинической больнице №2 Министерство по делам ГО и ЧС Приморского края.

Также министерство закупило для региона 1000 бактерицидных приборов с ультрафиолетовой лампой (рециркуляторы). 344 из них передали в региональный минздрав, 320 – в минобразования и 240 приборов получило министерство труда края.

Кроме того на склад краевого учреждения ГО и ЧС прибыло около 3 тысяч литров антисептика для рук - он тоже распределен между краевыми учреждениями. Минздрав получил 580 литров обеззараживающей жидкости, минобразования – 580 литров, и минтруд – 577, говорится в сообщении сайта правительства Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU